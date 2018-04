Schnaitsee trifft sich beim Mörtl

Der Höhepunkt für die jungen Besucher ist ein Platz auf dem Rasenmäherbulldog. − Foto: uk Der Höhepunkt für die jungen Besucher ist ein Platz auf dem Rasenmäherbulldog. − Foto: uk



Bereits am Sonntagnachmittag zogen die Aussteller der Frühjahrsausstellung ein rundweg positives Fazit. Schon am Samstag waren sehr viele Gäste auf dem Gelände der Firma Mörtl, aber am Sonntag boomte es dann richtig. Vom späten Vormittag an riss der Besucherstrom nicht ab. Noch dazu, da in diesem Jahr das Traumwetter beste Voraussetzungen lieferte.

Martin Mörtl war nach der Ausstellung höchst positiv gestimmt: "Rundum ein schöner Erfolg. Die Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverband hat sich gelohnt. Wir haben bei den Besucherzahlen, wie bereits im Vorjahr, wieder einen enormen Zuwachs. Besonders am Samstag waren schon so viele Gäste da. Das hatten wir nicht erwartet."

Die teilnehmenden Firmen, der Gewerbeverband und die Vereine hatten mit einer aufwendigen Vorbereitung dafür gesorgt, dass für jeden Gast etwas geboten war. Für die Auflockerungen zwischen den Ständen sorgten die vielen Biertische, die zum Verweilen bei einer Brotzeit oder einer frischen Baderweißen einluden. Alle Aussteller der Gewerbeschau hatten Preise für eine Tombola zugunsten der Volleyballabteilung des TSV Schnaitsee gestiftet. − ukMehr dazu lesen Sie am Dienstag, 10. April, in Ihrer Heimatzeitung.