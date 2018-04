Eine Reise durch die Zeit

Bilder aus vier Jahrzehnten sind im Hilgerhof zu sehen. Sebastian Guggenhuber hat sie mühsam zusammengesucht. − Foto: Pfingstl Bilder aus vier Jahrzehnten sind im Hilgerhof zu sehen. Sebastian Guggenhuber hat sie mühsam zusammengesucht. − Foto: Pfingstl



Wie viele Bilder es am Ende genau geworden sind, kann Heimatpfleger Sebastian Guggenhuber gar nicht sagen. "Zwischen 130 und 150 Fotos", schätzt er, während er in den Ausstellungsräumen des Hilgerhofes steht und seinen Blick schweifen lässt. Er lässt ihn schweifen über das, was er in den vergangenen Wochen und Monaten durchforstet, sortiert, ausgewählt, gerahmt und mit Angelika und Hermann Hies aufgehängt hat, und schweifen über 40 Jahre Pittenharter Ortsgeschichte.

"50er bis in die 80er Jahre" heißt die neue Ausstellung, die bis Sonntag, 29. April, im Hilgerhof zu sehen ist. Sie ist die Fortsetzung einer Ausstellung, die es bereits vor zwei Jahren gab. Damals waren Bilder von vor 1950 ausgestellt.

Bürgermeister Josef Reithmeier betonte in seiner Eröffnungsrede, dass die aktuelle Ausstellung noch einmal mehr bewege. Viele der Menschen, die auf den Fotografien zu sehen seien, kenne man, an viele Feste und Begebenheiten könnten sich die Bürger noch bestens erinnern. Diese Menschen hätten Pittenhart dorthin gebracht, wo die Gemeinde heute stehe. Diese Ausstellung bringe einen dazu, sich auf die Wurzeln zu besinnen. Und es gebe auch immer den Blick in die Zukunft. Was könne man mit dem in der Vergangenheit Geschaffenen noch erreichen? Die Ausstellung "50er bis in die 80er Jahre" ist bis 29. April am Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr im Hilgerhof zu sehen. Am Sonntag ist außerdem die angrenzende Wirtschaft geöffnet.

Mehr dazu lesen Sie am Dienstag, 10. April, in Ihrer Heimatzeitung.