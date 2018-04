Wieder Unfall an Gefahrenkreuzung

Wieder krachte es im Kreuzungsbereich. Der Sichtschutz (rechts im Bild) steht derzeit in der Kritik. − Foto: FDL/ARZ Wieder krachte es im Kreuzungsbereich. Der Sichtschutz (rechts im Bild) steht derzeit in der Kritik. − Foto: FDL/ARZ



Erneut ist es zu einem Unfall an der Kreuzung der Kreisstraße TS 16 mit der Verbindungsstraße Pietling-Kirchheim bei Tittmoning (Lkr. Traunstein) gekommen: Zwei Fahrer wurden dabei am Montagmorgen verletzt. Die Kreuzung gilt schon lange als Unfallhäufungsstelle. So kam es hier erst vor rund einer Woche zu einem schweren Unfall: Ein 56-Jähriger aus Traunreut hatte beim Überqueren der TS 16 mit seinem schwarzen Kleinbus trotz Stopp-Schildes den Renault einer Frau aus Salzburg-Umgebung übersehen und gerammt. Die Frau wurde schwer verletzt. Noch am vergangenen Donnerstag hatten Tittmoninger Bürger bei einem Diskussionsabend mit Landrat Siegfried Walch (CSU) moniert, dass der Sichtschutz zu durchlässig sei und dringend nachgebessert werden müsse.

Mehr lesen Sie am Dienstag, 10. April, in Ihrer Heimatzeitung.