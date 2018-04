Ehefrau mehrmals vergewaltigt: Viereinhalb Jahre Haft

Weil er seine Ehefrau vergewaltigt hat, wurde ein Mann am Landgericht Traunstein zu einer Haftstrafe verurteilt −Symbolfoto: dpa Weil er seine Ehefrau vergewaltigt hat, wurde ein Mann am Landgericht Traunstein zu einer Haftstrafe verurteilt −Symbolfoto: dpa



Weil ein im Bezirk Braunau gebürtiger Österreicher (51) seine 49-jährige Frau verdächtigte, mit Arbeitskollegen "fremdgegangen" zu sein, tat er ihr in der gemeinsamen Wohnung in Rosenheim sexuelle und körperliche Gewalt an. Die Sechste Strafkammer am Landgericht Traunstein verhängte gegen den geständigen Täter viereinhalb Jahre Freiheitsstrafe wegen dreifacher Vergewaltigung sowie gefährlicher und vorsätzlicher Körperverletzung.

Die Vorwürfe von Staatsanwältin Sabine Stanzel umfassten zwei Tatzeiträume im Oktober und im Dezember 2017. Möglicherweise aus Rache wegen des angeblichen Seitensprungs wählte der 51-Jährige Sexualpraktiken, die das Opfer nicht wollte.

"Ein Nein ist ein Nein – egal, was passiert, ob provoziert wurde oder nicht. Das spielt alles überhaupt keine Rolle. Ein Nein ist ein Nein. Punkt." Das betonte der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung. Durch die Taten sei die Familie zerschlagen worden. Zum Motiv habe sich das Gericht viel Gedanken gemacht. Alles spreche dafür: "Es ging um Rache, Strafe und Demütigung – dafür, dass Sie glaubten, Ihre Frau habe Sie betrogen. Dafür gibt es keine Hinweise."