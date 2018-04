Zu strenge Auflagen: Oberbayern startet Petition für Vereinsfeste

Tausende Besucher bei einem Vereinsfest: Die Auflagen, die zu erfüllen sind, sind enorm, wie auch hier bei der Welle-1-Party im vergangenen Jahr in Obing. Gegen die umfassenden Anordnungen hat der Babenshamer Kurt Huber eine Petition gestartet. − Foto: Auer Tausende Besucher bei einem Vereinsfest: Die Auflagen, die zu erfüllen sind, sind enorm, wie auch hier bei der Welle-1-Party im vergangenen Jahr in Obing. Gegen die umfassenden Anordnungen hat der Babenshamer Kurt Huber eine Petition gestartet. − Foto: Auer



Es war eine Informationsveranstaltung zum Thema "Brandschutz bei Veranstaltungen" in Bad Aibling, die den Stein Ende März ins Rollen gebracht hatte. Dort wurde den Vereinen noch einmal vor Augen geführt, was alles an Unterlagen eingereicht werden muss und welche Vorschriften zu beachten sind, wenn man im Landkreis Rosenheim ein Vereinsfest ausrichten will. "Jeder war am Ende sprachlos", sagt Kurt Huber, der Babenshamer Schützenmeister.

Huber erklärt, dass jeder Landkreis die Regeln auslege, wie er möchte. Der Landkreis Rosenheim würde dies sehr streng handhaben. Weil nicht nur der Landkreis Rosenheim die Vorschriften verschärfe, sondern er schon beinahe einen allgemeinen Trend sehe, entschied sich Huber einen Schritt weiter zu gehen. Am Karfreitag, hat einer auf eine Online-Petition an die Bayerische Staatsregierung aufgesetzt. Darin fordert er die Vereinfachung der Brandschutz-Verordnungen. Erst hat Huber nur seinen Vereinskollegen den Link zur Petition geschickt, die haben ihn weiter verbreitet. "Dann ist es förmlich explodiert", erzählt er. Bisher haben 1726 Vereine und Personen aus der Region unterzeichnet. Weil die Babenshamer Schützen eng mit Vereinen aus dem Landkreis Traunstein verbandelt sind, gibt es auch hier Unterstützer, so den Burschenverein und den Schützenverein Schnaitsee.

Das Landratsamt Traunstein will auf eine Anfrage der Heimatzeitung seine Auslegung der Regeln nicht als lockerer oder strenger beurteilen, sagt aber: "Wenn die Unterlagen bei Festen mit 200 Teilnehmern mindestens zwei Wochen vorher im Amt eintreffen, "dann klappt das auch." Das Amt stellt aber auch klar: "Ohne Auflagen geht es nicht und je früher wir die Unterlagen haben, desto besser."

