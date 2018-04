Einwohnerzahl im Landkreis Traunstein ist erneut gestiegen

Die Stadt Traunstein – hier in Blick auf den Stadtplatz – hat erstmals über 20000 Einwohner verzeichnet. − Foto: Chiemgau Tourismus Die Stadt Traunstein – hier in Blick auf den Stadtplatz – hat erstmals über 20000 Einwohner verzeichnet. − Foto: Chiemgau Tourismus



Die Wirtschaft im Landkreis Traunstein floriert, und die Lebensqualität im Chiemgau ist unbestritten topp in Deutschland. Kein Wunder also, dass die heimische Region in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten einen deutlichen Bevölkerungszuwachs verzeichnet hat. Dieser Trend hat sich laut der jüngsten Statistik des Landratsamtes Traunstein fortgesetzt. Darin sind die Einwohnerzahlen der 35 Kommunen am 30. Juni 2017 aufgelistet. Demnach verzeichnete der Landkreis im Vorjahresvergleich ein Plus um 1054 auf 176026 Einwohner.

Der Run auf Traunstein ist ungebrochen hoch: Mit 189 verzeichnete die Große Kreisstadt das zahlenmäßig größte Plus aller Kommunen, sprang mit 20109 erstmals über die 20000er-Marke und rückt Traunreut immer dichter auf die Pelle – die (noch) größte Stadt im Landkreis kletterte um 148 auf 20935 Bewohner. Bemerkenswert sind auch die dreistelligen Pluswerte der Gemeinden Chieming (114), Inzell (100) und Waging am See (104). Ein Minus zum Vorjahr verzeichneten zwölf Kommunen, meist aber nur im einstelligen Bereich. Am deutlichsten verloren Nußdorf (-42) und Altenmarkt/Alz (-26). − rse

Wie sich die Einwohnerzahl in Ihrer Stadt oder Gemeinde entwickelt hat? Alle Zahlen finden Sie in einer übersichtlichen Tabelle, die am Mittwoch, 11. April 2018, in Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau abgedruckt ist.