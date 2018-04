Drei Männer schlagen 22-Jährigen vor der "Villa" nieder

Vor dem Lokal "Villa" in Traunstein ist in der Nacht zum Sonntag gegen 2.15 Uhr ein 22-jähriger Traunsteiner verprügelt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann zunächst von einem etwa 1,75 Meter großen Mann mit den Fausten niedergeschlagen. Als er am Boden lag, traten der Haupttäter und zwei weitere Männer auf den Geschädigten ein. Dieser erlitt zum Teil schwere Verletzungen am ganzen Körper.

Der Haupttäter hatte laut Polizei dunkelblonde Haare, eine schlaksige Statur und trug einen khaki-farbenen Pullover, eine blaue Jeans sowie eine runde "Nerd"-Brille. Ein Mittäter war etwa 1,85 Meter groß und schlank, der andere Täter etwa 1,75 Meter groß und ebenfalls schlank. Alle Täter hatten westeuropäisches Aussehen und sprachen Deutsch.

Zeugen werden geben, sich bei der Polizeiinspektion Traunstein unter Tel. 0861/9873-0 zu melden. − red