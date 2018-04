Pilgern mit dem KBW: Leib und Seele entschleunigen

Zahlreiche begleitete Pilgertouren hat das Katholische Bildungswerk heuer im Programm. − Foto: KBW Zahlreiche begleitete Pilgertouren hat das Katholische Bildungswerk heuer im Programm. − Foto: KBW



Pilgern ist ein sehr eindrucksvoller Weg zu entschleunigen, bei sich selbst anzukommen und in der Natur neue Energie zu tanken. Man erlebt Gemeinschaft und entdeckt neue Sinnangebote. Mit einem bunten Strauß von ganz unterschiedlichen, begleiteten Pilgertouren weckt das Katholische Bildungswerk (KBW) Traunstein die Freude am Unterwegssein mit Spiritualität, Natur und Kulturgenuß.

Von St. Coloman nach Petting führt am Samstag, 28. April, ein Tag auf dem St.-Rupert-Pilgerweg entlang des Tachinger und Waginger Sees mit herrlichen Ausblicken auf die Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen. Einen eindrucksvollen mehrtägigen Pilgerweg bietet das KBW vom 4. bis 6. Mai an. Er führt von der Basilika am Mondsee zum Europakloster Gut Aich, zum Falkenstein und nach St. Wolfgang. Auf dem Schmugglerweg verläuft eine Alm-Pilgerwanderung am Samstag, 9. Juni, im Bereich Schleching/Ettenhausen. Der "Heilige Berg" in Kloster Andechs ist am Samstag, 23. Juni, Ziel einer Pilgertour auf dem Münchner Jakobsweg. Ein Highlight mit einem sehr vielseitigen Programm ist die auf zwei Tage angelegte Tour auf dem neuen Benedikt-Pilgerweg am Wochenende 30. Juni/1. Juli. − red

In einem ausführlichen Artikel stellen Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau in der Ausgabe von Donnerstag, 12. April 2018, die Pilger-Touren detailliert vor. Weitere Informationen und Anmeldung beim KBW unter Tel. 0861/69495 und www.kbw-traunstein.de.