Schwer verletzte Schweine: Gerichtsverhandlung gegen Bauer vertagt

Schwer verletzte Schweine sind in einem Schlachthof in Landshut angeliefert worden. Der Bauer muss sich nun vor Gericht verantworten. −Symbolfoto: dpa Schwer verletzte Schweine sind in einem Schlachthof in Landshut angeliefert worden. Der Bauer muss sich nun vor Gericht verantworten. −Symbolfoto: dpa



Ein Landwirt aus dem nördlichen Landkreis Traunstein lieferte in einem Schlachthof in Landshut zwei Schweine an, die unter schweren, teils keinesfalls frischen Knochenfrakturen litten. Laut Sektion durch einen Amtstierarzt waren bei einem der kranken Tiere beide Oberschenkelknochen vor längerer Zeit gebrochen. Zusätzlich wurde ein frischer Unterschenkelbruch nachgewiesen. Das zweite Schwein hatte einen alten Bruch des Oberschenkelbeins. Abgesplitterte Knochenstücke waren in die Muskulatur eingedrungen.

Das Amtsgericht Traunstein hatte einen Strafbefehl gegen den Bauern wegen Tiermisshandlung erlassen. Dagegen erhob der 46-Jährige Einspruch. Die Verhandlung vor dem Amtsgericht Traunstein wurde von Mittwoch, 11. April 2018, auf den 9. Mai verlegt. − kd