Neuer Vorstoß für einen Pflegestützpunkt im Landkreis Traunstein

Ein neuer Pflegestützpunkt – wie hier in der psychiatrischen Klinik am Klinikum Magdeburg – soll auch im Landkreis Traunstein eingerichtet werden. Der Standort und die genauen Modalitäten sind noch offen. − Foto: dpa



Der zweite Pflegestützpunkt in Oberbayern als Zentrum für ganzheitliche Beratung könnte im Landkreis Traunstein entstehen. Der Ausschuss für Gesundheits- und Flüchtlingsfragen unter Vorsitz von Landrat Siegfried Walch (CSU) fasste am Dienstag den einstimmigen Beschluss, bei den zuständigen Stellen initiativ zu werden. Wo eine derartige Koordinierungsstelle entstehen könnte, blieb offen. Als eventuelle Standorte wurden das Landratsamt, das Klinikum Traunstein oder eine andere prominente Stelle angeregt.

Das 2008 verabschiedete Gesetz zur Pflegereform sieht solche Pflegestützpunkte vor, die seit 2009 in Bayern und anderen Bundesländern nach und nach realisiert wurden. In Oberbayern gibt es allerdings bisher nur einen – in Neuburg an der Donau. Es gehe darum, in sozialen Notlagen oder nach Entlassung aus einer Klinik die Beratung für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen zu bündeln. Die Struktur ehrenamtlicher Helfer wie die Behinderten- und Seniorenbeauftragten solle miteinbezogen werden. Im Landkreis sei ein großes Netz an Beratungsstellen vorhanden, das es zusammenzufassen gelte. − kd

