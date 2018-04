Von Rabattmarken bis Anschreiben

Das Bild zeigt den Marktplatz, das Zentrum Altenmarkts, mit rechts der Drogerie Epp, dahinter die Metzgerei Rieger und die Bäckerei Schneeweis. Links ist das Gasthaus "Zur Post" zu sehen. Im Verlauf der Wasserburger Straße folgen noch das Autohaus Eugen Schneeweis und die Gerberei Staudner. Das Bild zeigt den Marktplatz, das Zentrum Altenmarkts, mit rechts der Drogerie Epp, dahinter die Metzgerei Rieger und die Bäckerei Schneeweis. Links ist das Gasthaus "Zur Post" zu sehen. Im Verlauf der Wasserburger Straße folgen noch das Autohaus Eugen Schneeweis und die Gerberei Staudner.



Circa 160. Diese Zahl hängt im Altenmarkter Pfarrsaal in der Luft und lässt die Besucher des Erzählcafés staunen. So viele Gewerbetreibende gab es in der Zeit zwischen 1950 und 1970 in Altenmarkt und Rabenden.

All diesen Betrieben haben Christa Weinberger und die Pfarrbücherei Altenmarkt sowie der Heimat- und Kulturverein, allen voran Günther Roßmanith, einen Abend gewidmet. "Derfs a bisserl mehr sei? Einkaufen, Anschreiben und Ratschen in der vergangenen Zeit" war das Thema des zweiten Altenmarkter Erzählcafés. In der ersten Auflage im vergangenen Jahr ging es um "Schule im Wandel der Zeit".

Zu erzählen hatten die Altenmarkter auch dieses Mal viel. Allen voran die fünf Hauptredner auf dem Podium. Günther Roßmanith führte in das Thema ein, leitete die Diskussionen und stand mit seinem fundierten Fachwissen über die Altenmarkter Geschichte als Experte zur Verfügung.



Die Tankstelle Lechner, eine von fünf Tankstellen, stand in den 1960er Jahren an der Stelle der heutigen Eisdiele, an der Abzweigung nach Baumburg. − Fotos: Archiv, Roßmanith Die Tankstelle Lechner, eine von fünf Tankstellen, stand in den 1960er Jahren an der Stelle der heutigen Eisdiele, an der Abzweigung nach Baumburg. − Fotos: Archiv, Roßmanith



Damals seien die Möglichkeiten ganz anders gewesen, begann Roßmanith. Die Lebensmittel lagen unverpackt in den Regalen. "Da gab es noch kein Plastik und andere Hygiene-Vorschriften." Dazu kamen mehr Gasthäuser und Kramerläden auf dem Land. "Jeder Weiler hatte damals seinen eigenen." Schließlich hätten die wenigsten Familien damals Autos gehabt.

