8767 Gäste besuchten Heimathaus – Museum derzeit kein Thema

Beim Munesier-Nachmittag 2017 war der Heimathaus-Saal mit 140 Besuchern gut gefüllt. − Foto: mix Beim Munesier-Nachmittag 2017 war der Heimathaus-Saal mit 140 Besuchern gut gefüllt. − Foto: mix



Der Verein Heimathaus Traunreut e. V. verzeichnete im vergangenen Jahr 8767 Besucher. Die Zahl ist geringer als in den Vorjahren, da das Haus aufgrund der notwendigen Umbaumaßnahmen mehrere Wochen lang geschlossen war. In der Jahreshauptversammlung des Vereins am Dienstagabend kam auch das Thema Museum zur Sprache.

Vorsitzender Gerhard Wonner machte kein Hehl daraus, dass es dem Verein und den Vorstandsmitgliedern lieber gewesen wäre, wenn "das Provisorium Saal" abgerissen worden und dafür ein dreigeschossiger Neubau errichtet worden wäre. Darin hätten dann auch Archiv und Museum Platz finden können. Die Sanierung des Heimathauses im letzten Jahr sei aber dringend notwendig gewesen, vor allem musste die gesamte Elektrik im Haus erneuert werden, an der in all den Jahren "viel herumgeflickt" worden sei. "Jetzt sind wir wieder bestens ausgestattet", betonte Gerhard Wonner.

Das Heimathaus erhielt im Zuge des Umbaus eine Behinderten-Toilette, neue Böden, neue Notausgänge und alle feuerpolizeilichen und brandschutzrechtlichen Vorschriften wurden erfüllt. Seinen Dank richtete er an die Stadt Traunreut, die die finanziellen Mittel dafür zur Verfügung stellte und sich um den Umbau kümmerte. Noch ausstehend ist eine Sanierung der Toiletten im Haus. Die Munastube im Obergeschoss muss allerdings dauerhaft geschlossen bleiben.

Für ein Museum setzt sich der Verein Heimathaus nach wie vor ein. Fritz Bantscheff ist fleißig dabei, Informationen zu sammeln über Firmen in der Stadt und auch Exponate. Ihm ist besonders wichtig, die ersten Ankömmlinge 1945 und die in den ersten Jahren entstandenen Firmen zu dokumentieren, "denn diese Leute haben die Stadt eigentlich aufgebaut", so Bantscheff. − mix

Mehr darüber lesen Sie am Donnerstag, 12. April, im Traunreuter Anzeiger und Trostberger Tagblatt.