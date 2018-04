Felsenkeller-Schlägerei: Einmal Bewährung, dreimal Freispruch

Vor dem Amtsgericht Traunstein mussten sich die Beteiligten der Schläger verantworten. − F.: dpa Vor dem Amtsgericht Traunstein mussten sich die Beteiligten der Schläger verantworten. − F.: dpa



Ein 30 Jahre alter Handwerker aus Trostberg ging nach der so genannten "Felsenkeller-Party" in der Nacht auf 28. März 2016 auf dem Gelände der Schlossbrauerei in Stein an der Traun (Stadtgebiet Traunreut) auf Ordnungsleute sowie einen Polizeibeamten los und verletzte mehrere Personen. Das Amtsgericht Traunstein mit Richter Christopher Stehberger verurteilte den Angeklagten am Dienstag wegen versuchter wie vollendeter vorsätzlicher Körperverletzung sowie fahrlässiger Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten, ausgesetzt auf vier Jahre zur Bewährung.

Außerdem muss er einem der Opfer ein Schmerzensgeld von 8000 Euro zahlen. Die übrigen drei Angeklagten sprach das Gericht frei. Ein Tatnachweis habe nicht geführt werden können, betonte der Richter.

Christopher Stehberger hörte an zwei Verhandlungstagen rund ein Dutzend Zeugen an, um das Geschehen in jener Nacht ab etwa vier Uhr früh aufzuklären. Alle Angeklagten im Alter zwischen 30 und 39 Jahren wollten angeblich nichts Strafbares getan haben. Die Security-Mitarbeiter forderten die letzten Gäste damals auf, das Partygelände zu räumen. Der 30-jährige Trostberger weigerte sich, den Anordnungen zu folgen, wie der Richter im Urteil feststellte. Stattdessen schlug der Täter mit der Faust zu. Der Ordner stolperte, zog sich eine Prellung und einen Bluterguss im Brustbereich zu. − kd

Mehr darüber lesen Sie am Donnerstag, 12. April, im Traunreuter Anzeiger und Trostberger Tagblatt.