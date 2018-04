Asylbewerber in Wohnung mit Pistole und Baseballschläger überfallen

Das BRK war mit mehreren Fahrzeugen und Rettungskräften vor Ort. − Fotos: FDL/Bemi Das BRK war mit mehreren Fahrzeugen und Rettungskräften vor Ort. − Fotos: FDL/Bemi



Ein Polizei-Großeinsatz hat sich am späten Mittwochabend in Traunreut (Landkreis Traunstein) ereignet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, überfielen drei Täter mit einer Pistole und Baseballschlägern bewaffnet eine Gruppe von Asylbewerbern in ihrer Wohnung. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Der Angriff ereignete sich laut Polizei gegen 22 Uhr. Die drei bewaffneten Täter klingelten zunächst an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses, wurden dann vom Wohnungsinhaber eingelassen. Unmittelbar danach bedrohten die Täter die dort wohnende Gruppe von Asylbewerber und forderten Geld.

Zwei Asylbewerber wurden mit dem Baseballschläger geschlagen, das Mobiliar der Wohnung wurde demoliert. Dem Wohnungsinhaber gelang es zu fliehen und einen Notruf abzusetzen. Bevor die Polizei die Wohnung erreichte, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Bei ihrem Überfall erbeuteten sie zwei Smartphones. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos.







Einer der beiden Verletzten musste stationär im Krankenhaus behandelt werden. Der zweite wurde ambulant behandelt und wieder entlassen.

Dem Überfall ging ein Streit am Stadtplatz Traunreut voraus

Die Polizei geht davon aus, dass dem Überfall ein Streit gegen 20.30 Uhr am Stadtplatz in Traunreut vorausging. Die Männer, die die Asylbewerber überfielen, hatten dort per Telefon den Wohnungseigentümer aufgefordert, zum Stadtplatz zu kommen. Mit einer Begleitung zeigte sich der Mann dann dort schließlich. Einer der drei Täter, die den Mann später überfielen, hielt dem Wohnungsinhaber eine Waffe an den Hals und forderte einen Geldbetrag, der später in der Wohnung abgeholt werden sollte.







Noch ist nicht sicher, ob es sich bei der Tatwaffe um eine echte Schusswaffe gehandelt hat. Hinweise zur Auseinandersetzung am Stadtplatz in Traunreut nimmt die Kripo Traunstein unter der Nummer 0861-98730 oder die Polizei Traunreut unter der Nummer 08669-86140 entgegen. − pnp