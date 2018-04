Wasserleitung reißt – Baustelle bleibt

Tief unter der Erde müssen die blauen Wasserleitungen in einer schwarzen Schutzhülle verlegt werden. Beim Einziehen des Doppelpacks unter der B299 und dem Mühlbach riss am Dienstag eine Schweißnaht des Schutzrohrs auf – und das auf den allerletzten Metern vor dem Ziel, dem Austrittsbohrloch auf der Dietlwiesen-Seite (am rechten Bildrand). − Fotos: Stadtwerke Tief unter der Erde müssen die blauen Wasserleitungen in einer schwarzen Schutzhülle verlegt werden. Beim Einziehen des Doppelpacks unter der B299 und dem Mühlbach riss am Dienstag eine Schweißnaht des Schutzrohrs auf – und das auf den allerletzten Metern vor dem Ziel, dem Austrittsbohrloch auf der Dietlwiesen-Seite (am rechten Bildrand). − Fotos: Stadtwerke



Kurz vor dem Ziel gab es doch noch eine Komplikation: Beim unterirdischen Einziehen der Wasserleitungen ist am Dienstag ein Schutzrohr aufgerissen. Somit dauert die Unterquerung der Bundesstraße 299 und des Mühlbachs länger als geplant, wie Stadtwerke-Chef Stefan Bratzdrum gestern mitteilte. Die Folge: Die Gemeindeverbindungsstraße nach Glött und Kirchberg an der Abzweigung der B299 zwischen Trostberg und Altenmarkt kann doch nicht Ende dieser Woche freigegeben werden. Die Sperrung bleibt noch rund zwei Wochen bestehen.

Wie berichtet, geht es um den Anschluss der Trostberger Wasserversorgung an den neuen Brunnen in Hannslau bei Altenmarkt. Dafür müssen die Leitungen durch aufwändige Bohrungsarbeiten etwa 250 Meter weit unter der Bundesstraße und dem Mühlbach hindurch in Richtung Dietlwiese geführt werden. Nur rund 20 Meter vor dem Ziel trat der Schaden an dem schwarzen Schutzrohr auf – vermutlich wegen einer defekten Schweißnaht, so Stefan Bratzdrum. Auch die innerhalb der Schutzverkleidung verlaufende Wasserleitung sei in Mitleidenschaft gezogen worden, so dass man ein neues Rohrstück bestellen müsse.







Das Ganze sei finanziell und auf die gesamte Baumaßnahme gesehen kein großes Malheur, sagt der Stadtwerke-Leiter. Aber ärgerlich, weil die Baustelle an der B299 mit dem Bohrloch nun noch zwei Wochen lang bestehen bleiben müsse. "Die Verlängerung der Straßensperrung werden wir aber nutzen und schon mal mit der Verlegung der Wasserleitungen in die andere Richtung – den Möglinger Weg hoch in Richtung Glött und Kirchberg – beginnen", erklärt Bratzdrum. Am Montag werden dort die Bagger anrücken. - tt

