"Schneewittchen": Jugendtheater feiert Premiere

Das Jugendtheater "Einfach mia" zeigt drei Mal das Märchen "Schneewittchen". − Foto: Ortner Das Jugendtheater "Einfach mia" zeigt drei Mal das Märchen "Schneewittchen". − Foto: Ortner



Mit dem Märchen "Schneewittchen" feiert das Jugendtheater "Einfach mia" am Sonntag, 15. April, um 15 Uhr Premiere in der Kulturfabrik "Nuts" in Traunstein. Weitere Vorführungen sind an den Samstagen, 22. und 29. April, jeweils um 15 Uhr.

Die bekannte Geschichte der schönen Königstochter spielen Veronika und Sebastian Krätschmer, Ronja und Simon Ehinger, Isabell Vachenauer, Miriam Gallinger, Franzi Haupt, Lea Englmayer, Magdalena Walter, Sophia und Theresa Klaus, Tobi Lackner, Sophie Dallmayer, Klara Hohenreiter, Verena Eder, Nico Kleinert, Maria Freutsmiedl, Jasmine Huber, Hanna und Jule Adler, Julia Auer, Philomena Braun und Magdalena Walter.

Karten gibt es unter Tel. 0861/8431, www.nuts-diekulturfabrik.de, im Zeitungskiosk Hörterer am Maxplatz in Traunstein und bei Schreibwaren Rother in Chieming.