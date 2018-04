Klangvolles Spektakel auf acht Bühnen: Nacht der Musik in Trostberg

Das Austro-Pop-Trio Olles Leiwand (links) gehört schon zum Inventar der Trostberger Musiknacht – wie immer zu erleben im urigen Ambiente der "Waldschenke" in der Schwarzau. − Fotos: Veranstalter Das Austro-Pop-Trio Olles Leiwand (links) gehört schon zum Inventar der Trostberger Musiknacht – wie immer zu erleben im urigen Ambiente der "Waldschenke" in der Schwarzau. − Fotos: Veranstalter



Schon zum 9. Mal ist Trostberg am Samstag, 14. April, Schauplatz für ein klangvolles Spektakel. Bei der Nacht der Musik treten ab etwa 20.30 Uhr Künstler und Bands verschiedenster Stilrichtungen in den Lokalen und auf den Kulturbühnen der Alzstadt auf.

Bereits um 19 Uhr beginnt das etwa dreistündige Programm der Musikschule Trostberg im Atrium am Stadtmuseum: die Nachwuchschöre "Liederbande" und "like reCHORded" zeigen ihr gesangliches Talent. Außerdem gibt es Auftritte des Weltmusikensembles, der jazzig-bluesig-poppigen heartcoreCombo und der etwas lautstärker rockenden Band BigL, dazu erste stimmkräftige Kostproben des PopChorProjekts von Rebekka Thois und Karin Lischka mit ihren rund 50 Sängerinnen und Sängern aus der ganzen Region.

Ein volles Haus im Atrium ist also programmiert. Auf zahlreiches Publikum freuen sich aber auch die sieben weiteren Musiknacht-Locations. Das Programm könnte nicht abwechslungsreicher sein:



A Tribute to the Stone Temple Pilots heißt es ab 21 Uhr im "Club Stiege" mit den Song Taking Pirates. A Tribute to the Stone Temple Pilots heißt es ab 21 Uhr im "Club Stiege" mit den Song Taking Pirates.



Im Postsaal bringt das Duo Narrisch & Gfeid die Zuhörer auf Betriebstemperatur für die Chiemgauer Bavaro-Rocker von Heischneida. Im "Club Stiege" covern die Song Taking Pirates die kalifornische Kultband Stone Temple Pilots, ehe die Homeless Kings mit einer folkig angehauchten Mischung aus Punk und Heavy Metal Vollgas geben. Im Café "Schöne Helene" gibt es feinen Blues, Soul und Jazz mit Amina & John, in der "Waldschenke" – wie gewohnt – mitreißenden Austropop mit Olles Leiwand, in der "Brasserie Rogers" Hits aus fünf Jahrzehnten von Elvis bis R.E.M. mit Jack In A Box, im "Pfaubräu" einen Unplugged-Querschnitt durch die Musikgeschichte mit dem Duo 7 Miles und in der "PumBar" zeitlose Songperlen mit Timeless Acoustic.

Wie immer gilt beim musikalischen Nachtwandern von Bühne zu Bühne: Einmal für das Armband bezahlen – überall dabei sein. − tt