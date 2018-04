Pläne für neue Fuß- und Radwegbrücke im Ausschuss

Die Geh- und Radwegeüberführung im Bereich Hl. Geist steht im Mittelpunkt, wenn am Dienstag, 17. April, der Planungsausschuss des Traunsteiner Stadtrates ab 14.30 Uhr im Schrannensaal des Rathauses zu seiner nächsten Sitzung zusammenkommt.

Gegen das Projekt hatte ein Anlieger erfolglos geklagt, zur Ortsbesichtigung und Verhandlung war eine Abordnung des Verwaltungsgerichtshofs extra aus München in die Große Kreisstadt gereist (Bild, wir berichteten). Vertreter des Staatlichen Bauamts werden das Gesamtprojekt in der Planungsausschusssitzung vorstellen, der Baubeginn steht laut Stadtverwaltung unmittelbar bevor. Für die Stadt gehe es außerdem um die städtischen Unterhaltungsverpflichtungen nach Fertigstellung des Bauwerkes und um die Frage, wie mit der vorhandenen Mittelinsel auf der B 304 an dieser Stelle verfahren werden soll, so Stadt-Pressesprecherin Carola Westermeier.

Die Straße am Umspannwerk und das umstrittene Wohngebiet in der Daxerau sind weitere Themen der Sitzung. − rse/Foto: Seifert