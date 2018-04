Franziska Wanninger: "Furchtlos glücklich"

Sie ist alles andere als eine Unbekannte: Franziska Wanninger schickt nach ihrem Debüt "Just & Margit" und dem gefeierten Nachfolger "Ahoibe – guad is guad gnua" nun ihr drittes Erfolgsprogramm auf die Kabarettbühnen des Landes. In "furchtlos glücklich" arbeitet sich der neue Zahnarzt der Bühnenfigur nicht nur mit seinem Bohrer tief in den schmerzhaften Karies-Kern, sondern auch in ihr Herz. Mit grandios lustiger Art und leichtem Fuß geht Wanninger am heutigen Freitag (13. April 2018) ab 20 Uhr im "Nuts" in Traunstein großen Themen auf die Spur. Sie erschafft mit wenigen Charakter-Strichen schwungvoll und pointiert ganze Welten und changiert scheinbar mühelos zwischen derbem Grantler, kaputtem Manager und zarter, auf Sinnsuche reisender Städterin. Karten gibt es noch an der Abendkasse. − red/Foto: red