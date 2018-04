Im k1: Der Tanz in höchster Vollendung

Die jungen Solisten der "United Dance Company" verstehen es wie keine anderen, von klassischem Ballett über sinnlichen Tango bis zur Musical-Choreografie die unterschiedlichsten Facetten des Tanzes auf die Bühne zu bringen. Mit der Produktion "Colours of Dance" feiert die Truppe am heutigen Freitag (13. April 2018) ab 20 Uhr im k1 in Traunreut Premiere und überrascht mit innovativen Ideen, Frische und Dynamik, aber auch mit technischen Höchstleistungen und ausdrucksvollen, individuell geprägten Interpretationen. Doch so verschieden die Tänzer in Persönlichkeit und Temperament auch sind, geeint sind sie in ihrer Liebe zum Tanz und der absoluten Hingabe an ihre Berufung. Tickets gibt es noch an der Abendkasse. − red/Foto: Schlote Productions