Die besten Ballartisten bald auch am Chiemsee?

Kick it like Ronaldo! Akrobatische Fallrückzieher à la "CR7" sind die beste Offensiv-Waffe auf Sand – hier akrobatisch dargeboten von Lukas Mösmang. Der Kienberger geht heuer für die Waldkraiburger Beach Boyz in der Deutschen Beachsoccer-Liga auf Torejagd. - Foto: Ernst Wukits Kick it like Ronaldo! Akrobatische Fallrückzieher à la "CR7" sind die beste Offensiv-Waffe auf Sand – hier akrobatisch dargeboten von Lukas Mösmang. Der Kienberger geht heuer für die Waldkraiburger Beach Boyz in der Deutschen Beachsoccer-Liga auf Torejagd. - Foto: Ernst Wukits



Beachsoccer boomt. Sowohl bundesweit, weil nun auch der DFB das Potenzial der Trendsportart erkannt und eine neue Liga etabliert hat, als auch in der Region, weil die Beach Boyz Waldkraiburg den Strandfußball an den Chiemsee bringen wollen.

Die Beach Boyz sind eine von zwölf Mannschaften, die ab 12. Mai in der Deutschen Beachsoccer-Liga an den Start gehen. Für dieses sportliche Abenteuer haben sie mit André Anton (31) aus Trostberg sowie Thilo (28) und Lukas (24) Mösmang aus Kienberg drei Verstärkungen aus dem Nachbarlandkreis an Land gezogen. Und auch sonst streckt die in den VfL Waldkraiburg eingegliederte Sandkicker-Sparte die Fühler Richtung Süden aus: Am Strandbad in Seebruck wollen die Beach Boyz in Eigenleistung ein Beachsoccer-Feld bauen.



"Wir mussten bisher zum Trainieren immer zu einem kleinen Sandplatz in Bodenkirchen oder in eine Münchner Halle fahren", sagt Manuel Kraus, der in dem 20-Mann-Kader für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. "Jetzt sieht es gut aus, dass wir uns eine dauerhafte und optimale Trainingsstätte schaffen können." Man pflege freundschaftlichen Kontakt zum Seebrucker Strandbad-Pächter und stoße bislang auch auf das Wohlwollen der Gemeinde. Deshalb ist der 24-Jährige guten Mutes, dass man die herrlich am Chiemsee-Ufer gelegene Sandfläche um das Dreifache auf gut 35 mal 20 Meter vergrößern und feste Tore installieren darf. Das Beachsoccer-Rechteck würde den Freizeitwert der ganzen Anlage erhöhen, weil es auch von anderen Fußballern genutzt werden könne und Volleyball natürlich weiterhin möglich sei, so Kraus. Und man hofft, dass man dann ab nächstem Jahr auch einen Sammelspieltag der Deutschen Beachsoccer-Liga ausrichten und somit ein großes Event ans Bayerische Meer holen können.

In der deutschen Eliteliga geht es für die Beach Boyz an fünf Wochenenden es im Kleinbus auf Tour. Die Spieltage mit jeweils allen zwölf Teams finden in Rostock (12./13. Mai), München (9./10. Juni), Hamburg (16./17. Juni), im nordrhein-westfälischen Ibbenbüren (21./22. Juli) und Düsseldorf (4./5. August) statt. Die besten Vier qualifizieren sich für das Final-Four-Turnier von 17. bis 19. August in Warnemünde.

