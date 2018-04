Auf in Richtung Orient: Rallye-Team "Wild Desert" ist startklar

Das Team "Wild Desert" ist startklar für die Europa-Orient-Rallye (von links): Michael Michel, Gitti Michel, Hofbräu-Geschäftsführer Josef Schumacher, Herbert Meyer, Elke Meyer, Alexander Müller und Fabian Stadler mit ihren Autos. − Fotos: jpf Das Team "Wild Desert" ist startklar für die Europa-Orient-Rallye (von links): Michael Michel, Gitti Michel, Hofbräu-Geschäftsführer Josef Schumacher, Herbert Meyer, Elke Meyer, Alexander Müller und Fabian Stadler mit ihren Autos. − Fotos: jpf



Mit drei alten Audis durch halb Europa, durch die Türkei, durch die Wüste, knapp vorbei an Syrien bis nach Jordanien, wo als Hauptgewinn ein Kamel winkt. Etwa 7000 Kilometer Strecke in nur 24 Tagen. Täglich an die zwölf Stunden fahren, mindestens 555 Kilometer, höchstens 666 Kilometer bewältigen. Auf diese Reise fiebern sechs Autobegeisterte aus der Region hin. Sie wollen am 5. Mai zur Europa-Orient-Rallye aufbrechen, als eines von 50 Teams aus Deutschland, der Schweiz, England, Türkei, Jordanien.

Gerade stehen sie aber noch in einer Autowerkstatt im Industriegebiet von Eiselfing nahe Wasserburg. Der 26-jährige Alexander Müller aus Obing hält Florian Stadler, ebenfalls 26 Jahre alt und aus Obing, einen Autoreifen hin. Der nimmt ihn und schraubt ihn mit dem Drehmomentschlüssel und einem lauten Rattern an den Audi. Vor der Garage stehen zwei weitere Autos. Orange-schwarz lackiert und mit zahlreichen Aufklebern von Sponsoren beklebt, sehen sie aus wie einzigartige Drillinge.

"Ich habe im Internet schon viele YouTube-Videos über die Rallye gesehen", erzählt Fabian Stadler. Für ihn war schon seit Jahren klar, dass er irgendwann einmal selbst mitfahren will. Genauso war es für Kumpel Alexander Müller. Und als dann Arbeitskollegin Elke Meyer (49) aus Amerang erklärte, dass sie und ihr Mann Herbert (49) wieder dabei sind, war klar: Heuer fahren auch die Obinger mit. Mit im Team sind Michael (50) und Gitti Michel (49) aus Evenhausen. Mit drei Autos gehen sie als "Team Wild Desert" auf die Reise. Die Ameranger Herbert und Elke Meyer sind schon Rallye-erfahren, ja Rallye-Profis. "Für mich ist es heuer das vierte Mal", sagt Herbert Meyer. Für Evi ist es das zweite Mal.

Eine reine Gaudi ist die Rallye nicht. Nach der Ankunft in Amman werden alle Fahrzeuge der Teilnehmer verkauft. Der Erlös geht an einen guten Zweck. Auch das "Wild Desert Team" selbst hat sich einen sozialen Zweck auserkoren. Es will ein Kinderheim in Bulgarien unterstützen. Darum transportieren sie in den Autos neben Ersatzteilen und Proviant auch Hilfsgüter, die sie unterwegs abliefern.

