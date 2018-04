Tremco illbruck investiert in neue Produktionsanlage in Traunreut

Sie gaben das Startsignal für die neue Anlage, die im Hintergrund teilweise zu sehen ist: Bernd Schürmann (von links), Operations Manager in Traunreut, Reiner Eisenhut, CEO & Managing Director der tremco illbruck Group GmbH, Dr. Sebastian Patzig, Technischer Leiter und Leiter der Qualitätssicherung in Traunreut. − Fotos: tremco illbruck. Sie gaben das Startsignal für die neue Anlage, die im Hintergrund teilweise zu sehen ist: Bernd Schürmann (von links), Operations Manager in Traunreut, Reiner Eisenhut, CEO & Managing Director der tremco illbruck Group GmbH, Dr. Sebastian Patzig, Technischer Leiter und Leiter der Qualitätssicherung in Traunreut. − Fotos: tremco illbruck.



Eine neue Produktionsanlage für Dicht- und Klebstoffe wurde am Donnerstag bei "tremco illbruck" in Traunreut in Betrieb genommen. Damit soll die Produktionskapazität heuer verdoppelt und bis 2021 sogar verdreifacht werden, so Reiner Eisenhut, CEO & Managing Director der tremco illbruck Group GmbH.

Das Unternehmen beschäftigt am Standort gegenüber der TuS-Tennishalle 70 Mitarbeiter und 22 Entwickler. 6,5 Millionen Euro wurden in die neue Anlage investiert, mit der nach dem vollständigen Ausbau ohne zusätzliche Mitarbeiter die Produktionsmenge verdreifacht werden soll.

Wie Eisenhut erklärte, komme man derzeit der großen Nachfrage nach den Dicht- und Klebstoffen des Unternehmens kaum hinterher. Mit der neuen Anlage soll die Nachfrage aber ab sofort befriedigt werden können. Entscheidend für den großen Erfolg des Unternehmens ist demnach die Hybridpolymer-Technologie, die seit zehn Jahren im Unternehmen weiterentwickelt wird. Es werden dabei Silikone und Polyurethane (unter anderem bekannt als PU-Schaum) gemischt, was Dicht- und Klebstoffe für Fugen ergibt, die im Baubereich ganz neue Möglichkeiten bieten, aber auch bei anderen Verbindungen von Materialien wie etwa Glas und Metall oder Beton.

