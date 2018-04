Supercoole Location und eine faszinierende Geschichte

Hollywoodreife Dreharbeiten: Regisseur Daniel Solymár mit der Arri Alexa Kamera, die auch für Hollywood-Produktionen verwendet wird. − Foto: Anna Hadaier Hollywoodreife Dreharbeiten: Regisseur Daniel Solymár mit der Arri Alexa Kamera, die auch für Hollywood-Produktionen verwendet wird. − Foto: Anna Hadaier



Eine Gruppe Studenten der Fachhochschule Salzburg war in den letzten beiden Wochen in Stein an der Traun (Landkreis Traunstein) und drehte in der Felsenburg einen Film. Ihr Bachelorabschlussprojekt ist die Fortsetzung des Kurzfilmes, den sie schon vor einem Jahr an gleicher Stelle drehten. In dem Film "Portaled" geht es um Zeitreisende, die im Mittelalter auf Heinz vom Stein treffen.

Studenten aus allen Jahrgängen und Fachbereichen von MultiMediaArt fanden sich heuer zum zweiten Mal für dieses Projekt in Stein ein, Statisten aus der Umgebung kamen hinzu, die im circa 20-minütigen Film mitwirken. Die Geschichte des Raubritters und die Felsenburg in Stein haben es den Studenten angetan. "Die Location hier ist supercool", betont Drehbuchautorin Ramona Feier.

In der Geschichte geht es um Professor Alfred Zink und seine Assistentin Sofie, die eine Zeitmaschine entwickeln. In ihrem ersten, letztes Jahr in Stein gedrehten Abenteuer, landeten sie mit der Maschine im Mittelalter und wurden dort Zeugen der Entführung von Waltraud durch den Raubritter Heinz vom Stein. Bei ihrer Rückkehr bemerkten sie, dass sich die Gegenwart verändert hat. Nun versuchen der Professor und Sofie die Vergangenheit wieder in Ordnung zu bringen und somit die Zukunft zu retten.

Die Geschichte wird in zwei Strängen erzählt, einmal in der Gegenwart und einmal im Mittelalter, wo dieses Jahr auch der legendäre Raubritter einen Auftritt hat. Zur Unterstützung der Szenen kamen heuer auch Rittervereine aus der Region nach Stein, die mitwirkten und ihre Kostüme zur Verfügung stellten.

