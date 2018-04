Bau des Aubergtunnels: Bald wird hier rund um die Uhr gearbeitet

Die neue Brücke am westlichen Ortsausgang von Altenmarkt ist schon fertig. Auf ihr verläuft die neue B304 ab dem Jahr 2021 zum Westportal des Aubergtunnels, unten durch die Dorfener Straße in Richtung Ortsmitte. − Foto: Seifert Die neue Brücke am westlichen Ortsausgang von Altenmarkt ist schon fertig. Auf ihr verläuft die neue B304 ab dem Jahr 2021 zum Westportal des Aubergtunnels, unten durch die Dorfener Straße in Richtung Ortsmitte. − Foto: Seifert



Am millionenschweren Aubergtunnel, dem "Herzstück" der Ortsumfahrung für die Gemeinde Altenmarkt (Landkreis Traunstein), wird ab kommendem Montag gebaut. Das gaben die Verantwortlichen vom Staatlichen Bauamt Traunstein und der Autobahndirektion Südbayern in einer Bürger-Informationsveranstaltung am Donnerstagabend vor Ort bekannt.

Mitten im Ortskern treffen die viel befahrenen Bundesstraßen B299 aus Altötting und B304 München-Wasserburg-Traunstein aufeinander. Am engen, berüchtigten "Schneeweis-Eck" kommt es immer wieder zum Verkehrs-Chaos, das nach der Fertigstellung des Tunnels Ende des Jahres 2020 der Vergangenheit angehören soll. Wer aus Richtung Altötting in Richtung München fahren will – oder umgekehrt – muss dann nicht mehr durch Altenmarkt fahren.

Ab Montag wird nahe der bekannten Diskothek "LiBella" die riesige Baustelle eingerichtet und von dort aus der 440 Meter lange und 18 Millionen Euro teure Tunnel durch den Auberg getrieben. Mit größeren Verkehrsbehinderungen ist aber erst ab Mitte 2020 zu rechnen, wenn der Tunnel an die bestehenden Bundesstraßen angeknüpft wird. Alle Details zum Ablauf des Baus, zur technischen Ausstattung und zu Einschränkungen für die Anwohner erläuterten die Verantwortlichen in der Informationsveranstaltung.

Die Dimensionen der Baustelle sind gewaltig: Durch einen Ausbruchsquerschnitt von bis zu 108 Quadratmetern rechnen die Experten mit etwa 40000 Kubikmeter Ausbruch. 4,50 Meter hoch wird der Tunnel später sein, die Straße 7,50 Meter breit. Bis zu 70 Arbeiter werden ab Sommer im Vortrieb rund um die Uhr im Drei-Schicht-Betrieb im Einsatz sein.

