Stilmix auf acht Bühnen: Ganz Trostberg im Takt der Musik +++Fotos

Auf Tuchfühlung mit den Künstlern: Beste Stimmung herrschte nicht nur bei Amina & John im Café "Schöne Helene". - Fotos: Florian Schäfer, Thomas Thois



"Ein bunter Mix aus Musik und ein bunter Mix aus Leuten. " So beschrieb Günter Wimmer die Nacht der Musik, die am Samstag in Trostberg über die Bühne ging. Zum neunten Mal bereits hatte er gemeinsam mit der Stadt Trostberg das Spektakel organisiert. Mit dem Ergebnis zeigte sich der Agentur-Chef sehr zufrieden.

"8 Lokale/15 Bands/1 Nacht" lautete das Motto, mit dem die Organisatoren vom Kinderchor der Musikschule Trostberg über Austro-Pop mit Olles Leiwand bis hin zur harten Gangart der Song Taking Pirates die Bühnen der Stadt beschallten. Da war wieder für jeden Musikgeschmack etwas dabei.

Das zahlreiche Publikum streifte in bester Laune von Location zu Location. Maximaler Publikums- und Musikerverkehr herrschte dabei drei Stunde lang im Atrium am Stadtmuseum. Die Musikschule Trostberg bereicherte die Musiknacht wieder mit gesanglicher und instrumentaler Vielfalt. Sechs Formationen mit rund 90 Mitwirkenden begeisterten etwa doppelt so viele Zuhörer. So erlebte das diesmal wegen des großen Andrangs unbestuhlte Atrium ein richtiges Musikschul-Festival – mit Weltmusikensemble, PopChorProjekt, den Nachwuchs-Chören Liederbande und like reCHORded und den Musikschul-Bands heartcoreCombo und BigL.



Das ganze Atrium zum Klingen und Singen gebracht: Die Musikschule war wieder einer der Publikumsmagneten bei der Musiknacht - hier die heartcoreCombo mit den starken Stimmen von Sara Aydin (vorne) und Lisa Fischbacher.



Gebannt zugehört, beschwingt mitgesungen und fleißig mitgetanzt wurde auch an den übrigen Schauplätzen – in der "Waldschenke" bei Olles Leiwand, im Postsaal bei Narrisch Gfreid und Heischneida, im "Club Stiege " bei den Song Taking Pirates und den Homeless Kings, im "Pfaubräu" bei 7 Miles, im Café "Schöne Helene" bei Amina & John, in der "PumBar" bei Timeless Acoustic und in der "Brasserie Rogers" bei Jack In A Box. - tt/fam

