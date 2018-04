Seit 2017 in Schnoatsee dahoam: Bürgermeister begrüßt Neugeborene

Bürgermeister Thomas Schmidinger freute sich über den Besuch der Neugeborenen des Jahrgangs 2017 und überreichte T-Shirts mit den Wappen von Schnaitsee, Waldhausen und Kirchstätt. − Foto: Unterforsthuber Bürgermeister Thomas Schmidinger freute sich über den Besuch der Neugeborenen des Jahrgangs 2017 und überreichte T-Shirts mit den Wappen von Schnaitsee, Waldhausen und Kirchstätt. − Foto: Unterforsthuber



Einen Ansturm von Kinderwagen und Maxi-Cosis erlebte der Sitzungssaal des Rathauses. Bürgermeister Thomas Schmidinger hatte zur Begrüßung aller neugeborenen Schnaitseer Bürger des Jahres 2017 eingeladen.

Das Gemeindeoberhaupt hieß die Eltern herzlich willkommen und hatte Geschenke für die Neugeborenen parat. Er bezeichnete die Geburt eines Kindes als ein wunderbares Ereignis für eine Familie – aber eben auch für die Gemeinde. "Die Kinder sind unsere Zukunft. Wir wollen, dass sich junge Familien bei uns wohlfühlen." Schmidinger nannte Kinderkrippe, Schule oder Hort als wichtige Einrichtungen.

Alle Neugeborenen – insgesamt kamen 2017 18 Mädchen und 20 Buben in Schnaitsee zur Welt – bekamen ein T-Shirt mit den drei Wappen der Gemeinde und dem Slogan "I bin a Schnoatsenga – und do bin i dahoam". Schmidingers Rede war kindgerecht-kurz, trotzdem hielt sich die Aufmerksamkeit bei den Hauptpersonen des Nachmittags naturgemäß in Grenzen. "Aber bei so einem Anlass kann ich das gut verschmerzen", freute sich der Bürgermeister über den quicklebendigen Besuch im Rathaus. "Und die meisten Kinder haben mich angelacht – das stimmt mich schon mal optimistisch."

Die Damen der Verwaltung und die Frau des Bürgermeisters hatten daheim gebacken und kredenzten allen Gästen ihre süßen Köstlichkeiten bei einem leckeren Büffet.

"Weitermachen ist nicht nur erlaubt, sondern sogar gewünscht, damit diese Empfänge auch in den nächsten Jahren gut besucht sind", warb das Gemeindeoberhaupt für noch mehr Nachwuchs. - uk

