Autofahrerin missachtet Überholverbot: Biker (23) schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag um 17.40 Uhr ist bei Arfling ein 23-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Traunstein geflogen.

Der Biker war mit seiner KTM auf der Kreisstraße 8 aus Richtung Emertsham kommend in Richtung Kienberg unterwegs. Bei Arfling setzte er den Blinker, um nach links in den Weiler einzubiegen. Dies übersah eine 24-Jährige, die mit ihrem Nissan hinter ihm fuhr. Obwohl in diesem Bereich Überholverbot besteht, wollte sie den Biker überholen. Der Pkw erfasste den Motorradfahrer, der gerade abbog, auf der Gegenfahrbahn. Der 23-Jährige erlitt eine Unterschenkelfraktur, die Autofahrerin blieb unverletzt. An Auto und Motorrad entstand Totalschaden von insgesamt rund 15500 Euro. − red