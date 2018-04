Freiwilliges Soziales Jahr in der Stadtbücherei: Jetzt bewerben!

Melina Mois, die diesjährige Absolventin des Freiwilligen Sozialen Jahres in der Stadtbücherei Traunstein, bei der Arbeit, die dank der vielen Aktivitäten rund um das Lesen sehr abwechslungsreich ist. −F.: red Melina Mois, die diesjährige Absolventin des Freiwilligen Sozialen Jahres in der Stadtbücherei Traunstein, bei der Arbeit, die dank der vielen Aktivitäten rund um das Lesen sehr abwechslungsreich ist. −F.: red



Wer die Arbeit mit Büchern und Menschen liebt und zwischen 16 und 26 Jahren alt ist, kann sich bei der Stadtbücherei Traunstein für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bewerben. Start ist im September. Der oder die Freiwillige sollen dann das achtköpfige Team unterstützen.

Eine konstant hohe Besucherzahl wird der Stadtbücherei nun schon seit Jahren bestätigt, was nicht zuletzt am hohen Engagement der Mitarbeiter liegt, wie Büchereileiterin Anette Hagenau betont. So engagiert sich die Kultureinrichtung, die sich auch dieses Jahr wieder für das Gütesiegel für hervorragende Zusammenarbeit mit Schulen beworben hat, in hohem Maße für die Leseförderung bei Kindern, organisiert Lesungen und Treffen mit Autoren, damit die Buben und Mädchen den Spaß am Buch entdecken.

Ein deutliches Plus gegenüber dem Vorjahr ist bei der Ausleihe von Kinderbüchern zu verzeichnen. Verstärkung ist also ab Herbst höchst willkommen, betont die Bibliotheksleiterin. "Die Organisation von Lesungen und das intensive Eltern-Kind-Programm der Bücherei sind bei der relativ dünnen Personaldecke nur möglich, wenn das Team auf Dauer Unterstützung, eben durch einen FSJ’ler bekommt", betont Hagenau. Außerdem hätten die jungen Helfer erfahrungsgemäß auch viel Spaß bei der Mithilfe bei den Kinderaktionen und nicht selten auch gute Ideen, die sie einbringen könnten. Auch die eigenständige Planung und Organisation von Veranstaltungen rund um das Thema "Medien" bei den Chiemgauer Medienwochen war in den letzten Jahren fester Bestandteil des Freiwilligen Sozialen Jahres in der Stadtbücherei Traunstein.

Wer Lust hat, sich als FSJ’ler ins Literatur-Getümmel zu stürzen, ist im Bibliotheks-Team willkommen. Eine Bewerbung ist erwünscht bis zum 15. Mai 2018. Nähere Infos gibt es unter Tel. 0861/164726, oder www.stadtbuecherei-traunstein.de. − red