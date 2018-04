Vorerst kein Großprojekt für Betreutes Wohnen

Zweifel herrschten im Rrat, ob auf der linken Straßenseite ein 49 Meter langes dreistöckiges Gebäude stehen sollte. −F.: Graichen Zweifel herrschten im Rrat, ob auf der linken Straßenseite ein 49 Meter langes dreistöckiges Gebäude stehen sollte. −F.: Graichen



Vor grundsätzliche Fragen zur Ortsentwicklung stellte den Gemeinderat Obing ein Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes "Obing Süd-West" zur Errichtung eines Gebäudes für "Betreutes Wohnen" an der Bahnhofstraße im letzten Abschnitt vor der Bahnlinie. Die RS Invest GmbH plant ein U-förmiges Gebäude mit 70 abgeschlossenen Appartements in drei Vollgeschossen. Die Stellplatzfrage soll mit einer Tiefgarage mit 17 Plätzen gelöst werden, die Erschließung über die Bahnhofstraße erfolgen.

Die Gemeinderatsmitglieder waren sich einig, dass ein Gebäude mit diesen Ausmaßen nicht an die vorgesehene Stelle passt und außerdem zu einer zu großen Verkehrsbelastung in der eh schon stark frequentierten eigentlich recht schmalen Bahnhofstraße führen würde. Kritisch gesehen wurde insbesondere die geringe Zahl der vorgesehenen Stellplätze. Fanni Mayer hatte Bedenken, dass eine Einrichtung dieser Art mit 70 Wohneinheiten nicht so läuft wie geplant, und schließlich eine "normale" Wohnnutzung entstehen werde, mit einem wesentlich höheren Stellplatzbedarf. Eine kleinere Einrichtung in der Art wäre jedoch für Obing schon sinnvoll. − igMehr dazu lesen Sie am Dienstag, 17. April, in Ihrer Heimatzeitung.