Erster Profi-Titelkampf für Serge Michel am 16. Juni

K.o.-Sieg in der 6. Runde – so schlagkräftig wie bei seinem jüngsten Profi-Kampf Anfang März in Köln gegen den Niederländer Giovanni Rijkaard (linkes Bild) will Serge Michel auch am 16. Juni in Unterschleißheim zu Werke gehen. Dann geht es in Unterschleißheim um die Internationaler Deutsche Meisterschaft der Berufsboxer. −F.: Bornewasser/Gorodnyi

