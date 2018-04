Traunreuter (46) landet mit Gleitschirm in Baum

Symbolfoto: dpa Symbolfoto: dpa



Ein 46-Jähriger Traunreuter ist am Samstag mit seinem Gleitschirm am Untern-berg bei Ruhpolding abgestürzt.

Der Mann wollte gegen 17.30 Uhr an der Talstation des Sesselliftes in der dortigen Wiese landen, musste dabei jedoch einen Bogen fliegen, um die Wiese aus Richtung Süden ansteuern zu können. Wie die Polizei mitteilt, geriet der Bogen aufgrund eines Flugfehlers zu groß, und der Traunreuter streifte einen der Bäume auf dem Parkplatz, so dass sich der Gleitschirm darin verfing. Der 46-Jährige konnte sich noch selbst befreien und den Baum hinunterklettern. Er blieb zum Glück unverletzt. Der Gleitschirm wurde von der Bergwacht Ruhpolding geborgen. − red