Einen Kaffee für sich und einen für andere

Vickie Beck erläutert an der Theke ihres Cafés "Vickie's chat and chill" an der Bahnhofstraße ihre Aktion, bei der man im Voraus Kaffee oder auch andere Getränke bezahlen kann, die dann Menschen zugute kommen, die sich das selbst nicht so ohne weiteres leisten können. − Foto: he



Wenn man sich im Café von Vickie Beck, im "Vickie’s chat and chill" an der Bahnhofstraße in Trostberg, einen Kaffee oder auch andere Getränke bestellt, kann man mit einem zusätzlichen Obolus etwas Gutes tun: Man kann sich seinen Kaffee ordern und einen weiteren bezahlen – "für eine Person, die sich diesen im Moment nicht leisten kann". So steht es auf einem kleinen Plakat im Eingang des Cafés und auf einem Flyer an der Theke – unter dem Motto "Aufgeschoben. Bitte".

Im Café von Vickie Beck, einer gebürtigen US-Amerikanerin, wird viel Englisch gesprochen, darum hat sie das Motto mit "Pay one forward" genannt. Die Idee dahinter ist klar. Es geht darum, Menschen, die es sich selbst kaum leisten können, einen Besuch im Café zu ermöglichen. Weil es aber vielen schwer fällt, sich als bedürftig zu outen, hat man in Trostberg einen zusätzlichen Weg gefunden. Der "Arbeitskreis Hilfe für Notleidende" holt sich bei Vickie Beck die bezahlten Gutscheine ab und gibt sie weiter an Menschen, von denen die ehrenamtlichen Mitarbeiter wissen, dass sie eine solche kleine Spende gut gebrauchen können. Dennoch aber kann jeder, dessen finanzielle Verhältnisse klamm sind, zu Vickie Beck kommen und sich dort einen der Gutscheine, die als bunte Sticker an einer kleinen, herzförmigen Tafel hängen, nehmen und damit bezahlen.

Angeregt worden ist diese Aktion im Landkreis Traunstein von Brigitte Salaaoui aus Traunstein. Die 50-Jährige weiß nach einigen Schicksalsschlägen aus eigener Erfahrung, wie man sich fühlt, wenn das Geld hinten und vorne nicht mehr reicht. Zufällig stieß sie im Internet auf Aktionen, wie es sie in Italien, in Österreich oder auch in den USA schon gibt, wo eben Leute, die sich das leisten können, Kaffee im Voraus bezahlen für Menschen, denen dies schwer fällt. So etwas gab es bis dato im Landkreis Traunstein nicht. Also hat sie auf Facebook die Seite "Aufgeschoben. Bitte" gegründet und für diese Aktion geworben – mit Erfolg. Die Traunsteiner Cafés Oswald an der Maxstraße und "Carioca" an der Höllgasse sagten spontan zu, bei Brigitte Salaaouis Aktion "Aufgeschoben. Bitte" mitzumachen, und eben auch Vickie Beck mit ihrem "Vickie’s chat and chill" in Trostberg.

