Vermeintlicher Schuss in Asylunterkunft

Ein Streit, ein Knall – und dann nichts mehr. "Bei so einer Mitteilung müssen wir natürlich vom Schlimmsten ausgehen", sagt Andreas Hinterschwepfinger, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Laufen, kurz nach dem Einsatz am Dienstag in der Asylunterkunft in Kühnhausen (Landkreis Traunstein). Eine Anwohnerin hatte mitgeteilt, nach einem lautstarken Wortgefecht einen möglichen Schuss gehört zu haben. Gegen 13.15 Uhr war es daher zu einem größeren Einsatz mit zahlreichen Streifen gekommen. Vor Ort waren nicht nur Kräfte aus Laufen, sondern auch aus Traunreut, Traunstein und Trostberg.

Die Absuche des Gebäudes und der Umgebung ergab nichts. "Wir haben alle, die da sein sollten, durchgezählt, es hat keiner gefehlt", so Andreas Hinterschwepfinger. Einer der Bewohner sei sogar relaxed im Gartenstuhl gesessen. "Wahrscheinlich hat jemand bloß die Tür zugehaut", mutmaßt der Leiter der Verfügungsgruppe der Polizei Laufen. "Sind wir froh, dass nichts war." Anwohnern, Spaziergängern und zufällig vorbeikommenden Radlern dürfte jedoch angesichts des Großaufgebots der Schreck in die Glieder gefahren sein. "Salopp gesagt, hat man ja auch schließlich seit zehn Jahren kein Polizeiauto mehr in Petting gesehen", formuliert es der Hauptkommissar verständnisvoll. − leo