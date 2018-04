Mehr Programme, schärferes Bild im Fernsehen

Auf Fernsehern im Raum Traunstein/Inzell, die vom terrestrischen Fernsehsignal DVB-T gespeist werden, erscheint ab Dienstag nur noch eine Fehlermeldung. − Foto: dpa Auf Fernsehern im Raum Traunstein/Inzell, die vom terrestrischen Fernsehsignal DVB-T gespeist werden, erscheint ab Dienstag nur noch eine Fehlermeldung. − Foto: dpa



Vom 23. auf den 24. April wird im Raum Traunstein und Inzell das Antennenfernsehen auf DVB-T2 HD umgestellt. Das bedeutet für alle, die Fernsehen über die Antenne empfangen, mehr Programmvielfalt und hochauflösende Fernsehbilder. Insgesamt 16 öffentlich-rechtliche Programme gehen in FullHD-Auflösung auf Sendung. Das bisherige Antennenfernsehen DVB-T wird zugleich eingestellt.

Insgesamt werden die öffentlich-rechtlichen Programme in drei Bouquets übertragen: Neben zwei Bouquets, die ARD und ZDF mit ihren Haupt- und Gemeinschaftsprogrammen beinhalten, umfasst das BR-Bouquet das BR-Fernsehen Süd/Nord, den Bildungskanal ARD-alpha sowie die dritten Programme des HR, MDR, SWR und RBB.

Die Umstellung beginnt am Montag, 23. April, ab 9 Uhr mit der Abschaltung des bisherigen DVB-T-Standards. Die Arbeiten am Sender Hochberg dauern bis Dienstag, 24. April, 6 Uhr. In diesem Zeitraum gibt es keinen Fernsehempfang via Antenne. Im Lauf des Dienstagvormittags sollte ein Sendersuchlauf durchgeführt werden. Wer Fernsehen über Satellit oder Kabel empfängt, ist nicht betroffen. Für den Empfang sind neue Empfangsgeräte erforderlich, die DVB-T2 und gleichzeitig die HEVC-Videocodierung unterstützen. Zur leichteren Orientierung kennzeichnet ein grünes DVB-T2-HD-Logo alle Geräte, die sich für alle in Deutschland verbreiteten Programme nutzen lassen. − red

