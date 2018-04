Kampfhunde ohne Genehmigung: Gericht verhängt Geldstrafe

Zwei "Cane Corso" – italienische Doggen, die in Bayern als "Listenhunde" und Kampfhunde der Kategorie 2 gelten – holte ein 28-jähriger Traunsteiner auf unbekanntem Weg über Bosnien-Herzegowina in die EU. Das brachte ihm nach dem "Hundeverbringungs- und Einfuhrbeschränkungsgesetz" (HundVerbrEinfG) eine Geldstrafe von 750 Euro ein. Weil der 28-Jährige aber vergaß, den Betrag zu zahlen, landete er am Montag erneut vor dem Amtsgericht. Richter Wolfgang Ott erhöhte die Strafe auf 1200 Euro.

Der niemals vorbestrafte 28-Jährige begründete seine Nichtzahlung damit, er habe sich eine eigene Firma aufgebaut und darüber die Überweisung verschwitzt. Staatsanwalt Alexander Herzog hatte sogar 2800 Euro Strafe gefordert. Der Angeklagte hätte sich bei den zuständigen Behörden erkundigen müssen, ob italienische Doggen hierzulande erlaubt sind, sagte Richter Wolfgang Ott im Urteil. − kd

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Mittwoch-Ausgabe, 18. April 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.