Aus Lawine geretteter Chiemgauer dankt Suchhund Hazel

So stolz, wie Hazel auf diesem Foto posiert, kann sie auch sein: Der achtjährige Australian Shepherd brauchte nur zwei Minuten, um den von einer Lawine verschütteten Ludwig Deinhart (rechts) aufzuspüren. Zwei Wochen nach dem Unglück bedankte sich der 29-jährige Marquartsteiner bei seinen Lebensrettern, links Hundeführer Richard Pali, persönlich – mit einem Leckerli-Korb für Hund und Herrchen im Gepäck. - Foto: Zoom Tirol/Köchler



Gut eine halbe Stunde lag er unter den Schneemassen einer Lawine, danach eineinhalb Tage im künstlichen Koma. "Als ich wieder aufgewacht bin, war das natürlich das schönste Geschenk für meine Freundin, die am Ostersonntag Geburtstag hatte", erzählt Ludwig Deinhart. Und schmunzelnd fügt der 29-jährige Marquartsteiner hinzu, dass er seinen eigenen Geburtstag künftig wohl am 30. März feiern sollte. Denn: An diesem Tag ist er beim Lawinenunglück in Waidring/Tirol dem Tod von der Schippe gesprungen.

Dass er noch am Leben ist, hat er vor allem einem vierbeinigen Retter zu verdanken: Suchhund Hazel, der zur Unglücksstelle in 2000 Metern Höhe im Bereich der Guten Wand unterhalb des Waidringer Nieders geflogen wurde und nur zwei Minuten brauchte, um Ludwig Deinhart 60 Zentimeter unter den Schneemassen aufzuspüren.

Zu diesem Zeitpunkt hatte der 29-Jährige schon längst das Bewusstsein verloren und musste, nachdem ihn die Bergretter ausgegraben hatten, beatmet werden. "Meine Körpertemperatur war schon auf 24 Grad gefallen. Ich kann mich im Grunde an nichts erinnern", beschreibt Ludwig Deinhart seinen Filmriss, der vom Aufstieg bis zum Aufwachen im Traunsteiner Krankenhaus reicht.

"Mir ist vollkommen klar, dass es nicht viel länger hätte dauern dürfen, sonst hätte ich das Ganze nicht lebend oder nur mit bleibenden Schäden überstanden", sagt der passionierte Skitourengeher und Kletterer.

"Jeder kann sich vorstellen, wie dankbar ich und meine Freundin den Rettungskräften sind." Deshalb fuhr der studierte Mathematiker, der sich derzeit noch in Reha und auf dem Weg der vollständigen Genesung befindet, am vergangenen Sonntag nach St. Johann, um sich persönlich bei seinen Lebensrettern zu bedanken. Im Gepäck: einen großen Leckerli-Korb mit kulinarischen Köstlichkeiten sowohl für Spürnase Hazel als auch ihr Herrchen Richard Pali. Für die beiden war es die erste Lebendbergung überhaupt.

