Flüchtlinge in Traunreuter Unterkunft fühlen sich respektlos behandelt

In diesen Container im Hof der Gemeinschaftsunterkunft müssen die Bewohner unerlaubte Gegenstände wie etwa Sofas werfen. − Foto: hr



Im Juni werden es zwei Jahre, dass die Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge auf dem ehemaligen Festplatz in Traunreut (Landkreis Traunstein) an die Regierung von Oberbayern übergeben worden ist. Schnell waren darin 200 Menschen untergebracht. Derzeit wohnen dort 190 Personen, die unter anderem aus Nigeria, Afghanistan, Somalia, Sierra Leone, Syrien, Malia, Türkei und Pakistan stammen. Allerdings leben die Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern dort inzwischen deutlich länger als die eigentlich gedachten durchschnittlich sechs Monate bis zur Entscheidung über ihren Asylantrag. Manche von ihnen deutlich über ein Jahr, und deshalb versuchten sie, die dürftig eingerichteten Räume mit Teppichen, Sofas und Elektrogeräten etwas wohnlicher zu gestalten. Aus Brandschutzgründen sollen diese Gegenstände aber bis zum heutigen Mittwoch entfernt werden.

Diese Vorgehensweise der zuständigen Regierung von Oberbayern hat die Flüchtlinge dazu veranlasst, ein Protestschreiben zu veröffentlichen. Darin heißt es unter anderem: "Wir, Flüchtlinge, Männer, Frauen und Kinder mit verfassungsmäßigen Rechten und Garantien, erklären, dass wir die Entscheidung der Verwaltung und Regierung, im Traunreut G.U. (CAMP), Tachinger Str. 4-6, die Türen von den Küchenschränken zu entfernen und auch die Entscheidung Haushaltsgeräte, Elektrogeräte, Möbel und Teppiche aus den privaten Räumen jedes Flüchtlings entfernen zu lassen, nicht akzeptieren. Wir akzeptieren und tolerieren nicht den mangelnden Respekt für die Mindestbedingungen von Würde und Komfort, die wir zum Leben brauchen."

Flüchtlingsbetreuer Hans Baltin vom Ortsverband der Grünen und die Grünen-Stadträtin und Sozialreferentin Helga Zembsch haben sich vor Ort ein Bild von den Zuständen gemacht. "Man kann ja verstehen, dass die Bewohner, die dort schon ein bis zwei Jahre leben, sich ihre Räume gemütlicher gestalten wollen", erklärt Zembsch. Gleichzeitig bescheinigen sie und Baltin, dass der Verwalter der Unterkunft für die Bewohner "tut, was er kann".

Dennoch ist Baltin überzeugt: "Es herrschen unbeschreibliche Zustände. Es ist einfach eine Katastrophe, wenn sie dort zwei Jahre in einer Bude hocken müssen und nichts zu tun haben, nichts arbeiten dürfen." Die Zimmer seien ausgestattet mit Bundeswehr-Betten und Stahlspinden, und "da leben dann Familien mit Kindern drin".

