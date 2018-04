Hochbehälter ist saniert: Jetzt wird der Beitrag fällig

Der Gemeinderat machte sich vorab ein Bild von den Sanierungsarbeiten am Hochbehälter Baumburg. − Foto: Mix Der Gemeinderat machte sich vorab ein Bild von den Sanierungsarbeiten am Hochbehälter Baumburg. − Foto: Mix



Die Sanierung des Hochbehälters Baumburg ist abgeschlossen, die Endabrechnung liegt vor und somit kommt es demnächst zur Beitragserhebung. "Der Hochbehälter ist jetzt wieder einwandfrei in Schuss und wir haben voraussichtlich für die nächsten 50 Jahre Ruhe", erklärte Bürgermeister Stephan Bierschneider in der Sitzung des Gemeinderates am Dienstag. Nun werde ein Verbesserungsbeitrag fällig für das "Lebensmittel Nummer eins, unser Trinkwasser", der sich aber absolut "im Rahmen" bewege. Der Gemeinderat segnete die "Beitragssatzung für die Verbesserung und Erneuerung der Wasserversorgungseinrichtung" ab. Der Beitragssatz beträgt pro Quadratmeter Grundstücksfläche der Abnehmer 36 Cent und pro Quadratmeter Geschossfläche 89 Cent zuzüglich Mehrwertsteuer in Höhe von sieben Prozent.

In der Zeit zwischen September 2015 und März 2018 wurden die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen Schritt für Schritt bei laufendem Betrieb durchgeführt, ohne dass die Bürger davon etwas zu spüren bekamen.

Wie zu Beginn der Baumaßnahme festgelegt, gab es keine Vorausleistungen, die Abrechnung erfolgt jetzt am Ende der Bauzeit in zwei Raten. Ermittelt wurden im Gemeindegebiet rund 1350 Grundstücke, die Abnehmer sind und daher beitragspflichtig. "Auch die Gemeinde selbst ist ein wesentlicher Zahler für die eigenen Gebäude und Grundstücke wie Schule, Friedhof oder Buchenwaldgedenkstätte", betonte der Bürgermeister. − mixMehr dazu lesen Sie am Donnerstag, 19. April, in Ihrer Heimatzeitung.