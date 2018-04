Chiemseehospiz: Kreisräte schockiert über enorme Kostensteigerung

Mit einem stationären Hospiz in Bernau am Chiemsee soll ein Angebot für Schwerstkranke und deren Angehörige entstehen. Dafür ziehen die Landkreise Berchtesgadener Land, Traunstein, Rosenheim sowie die kreisfreie Stadt Rosenheim seit geraumer Zeit an einem Strang. − Foto: Ludes Generalplaner GmbH Mit einem stationären Hospiz in Bernau am Chiemsee soll ein Angebot für Schwerstkranke und deren Angehörige entstehen. Dafür ziehen die Landkreise Berchtesgadener Land, Traunstein, Rosenheim sowie die kreisfreie Stadt Rosenheim seit geraumer Zeit an einem Strang. − Foto: Ludes Generalplaner GmbH



Die enorme Kostensteigerung für den Neubau des Chiemseehospiz an der Baumannstraße in Bernau erntete im Kreisausschuss Traunstein am Mittwochvormittag harsche Kritik. Statt von anfangs grob geschätzt etwa vier Millionen Euro einschließlich 800000 Euro für den Grunderwerb gehen die Verantwortlichen nun von 6,2 Millionen Euro (ohne Grundstück) aus.

Ausdrücklich konstatierten die Gremiumsmitglieder um Landrat Siegfried Walch (CSU), niemand stelle aber die für Südostbayern sehr wichtige Einrichtung als solches in Frage. Der Vorsitzende des Hospiz-Verwaltungsrats, Günther Pfaffeneder, konnte gestern nicht die Zusage geben, dass sich das Projekt nicht noch weiter verteuert. Das Hospiz mit zehn Betten soll Ende 2019 fertig sein.

Laut Walch und Pfaffeneder sind die Kostenmehrungen überwiegend auf den schlechten Untergrund in Bernau und "Wünsche nach technischen Einrichtungen" zurückzuführen, etwa ein "Wohlfühlzimmer" statt eines Pflegebades oder doppelte Flügeltüren statt normaler Türen. Die Wünsche, auch für den Außenbereich, summierten sich. "Das ist untragbar. Die Schätzungen sind schlampig. Hinterher wird die Genehmigung eingeholt. Das ist entweder Taktik oder Versagen", sagte Walch. − kd

