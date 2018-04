"Da bin i her, da g‘hör i hin!": Austropop-Show im k1

"I am from Austria", Europas größte Austopop-Show, startet in die nächste Konzertrunde: Manuel Graumeier, Mathias Rasch, Peter "Schutti" Schuster, Reiner Winterstetter, Bernhard Schmied und Robert Ertl treten am heutigen Donnerstag (19. April 2018) ab 20 Uhr mit ihrem neuen Programm "Die größten Hits aus 50 Jahren Austropop" im Traunreuter k1-Saal auf.

In dieser mitreißenden Revue feiert der österreichische Pop sein fulminantes Comeback: als große Party mit einer "Überdosis G’fühl", das dank aufwändiger Technik auch noch in der letzte Reihe zu spüren ist. Die so spaßtreibende wie berührende musikalische Reise führt mit Klassikern wie "Großvater" von "S.T.S.", "Weiße Pferde" von Georg Danzer oder "Weust a Herz hast wia a Bergwerk" von Rainhard Fendrich durch das unerschöpfliche Hit-Repertoire des Austropops. Und auch die leiseren Songs jenseits der Chartbreaker wie Hubert von Goiserns "Weit, weit weg" oder "Flying High" von "Opus" sorgen für Gänsehaut.

Tickets gibt es noch an der Abendkasse. − red/Foto: Gabriele Rasch