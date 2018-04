Trostberger Freibad öffnet am 1. Mai

"Wasser Marsch!" hieß es gestern beim Springerbecken des Freibades. Die anderen Becken sind schon gefüllt. − Fotos: Frei "Wasser Marsch!" hieß es gestern beim Springerbecken des Freibades. Die anderen Becken sind schon gefüllt. − Fotos: Frei



Das Wetter würde derzeit schon dazu einladen, Badehose und Bikini herauszuholen, ins Freibad zu radeln und ins kühle Nass zu springen. Das Schwimmer- und das Nichtschwimmerbecken im Trostberger Freizeitzentrum schimmern auch schon karibisch türkis. Doch die Mitarbeiter der Stadtwerke und des städtischen Bauhofs sind noch schwer am Werkeln. "Wegen des langen Winters konnten wir erst am 26. März mit den Saisonvorbereitungen beginnen", berichtet Stadtwerke-Geschäftsführer Stefan Bratzdrum. Den traditionellen Eröffnungstermin am 1. Mai werde man dennoch einhalten können.

Heuer sind keine großen Umgestaltungen und Neuanschaffungen im Freibad geschehen. Ein weiteres Durchschreitebecken wurde barrierefrei gestaltet. "Ansonsten haben wir uns auf Verschönerungs- und Ausbesserungsarbeiten konzentriert", so Bratzdrum. So werden im Kleinkinderbereich gerade die Grünanlagen neu gestaltet. Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken sind schon gefüllt und auch schon etwas erwärmt – auf etwa 16 Grad. Die Zehn-Meter-Plattform des Sprungturms musste wegen Rostschäden abmontiert werden (wir berichteten). Am Anfang der Badesaison werden die Springer noch ohne Zehner auskommen müssen.



Schwimmmeister Martin Kaltenhauser (links) und Stefan Bratzdrum. Schwimmmeister Martin Kaltenhauser (links) und Stefan Bratzdrum.



Falls nicht noch ein Wintereinbruch wie im vergangenen Jahr dazwischen kommt, soll das Trostberger Freibad am 1. Mai öffnen; spätestens aber am ersten Mai-Wochenende, 5./6. Mai. In der kommenden Woche findet bereits der Vorverkauf der Saisonkarten an der Schwimmbad-Kasse statt: am Donnerstag und Freitag, 26. und 27. April, jeweils von 8 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr.

Eine Neuerung wird es dann doch geben: "Wir haben nach vielen Jahren, in denen alles stabil war, die Preise erhöht", sagt der Stadtwerkechef. Mit 3,50 Euro für eine Einzelkarte für Erwachsene beispielsweise sei Trostberg im Vergleich zu anderen Freibädern recht günstig gewesen. Künftig werden dafür vier Euro fällig (Kinder und Jugendliche von sechs bis 17 Jahren und Personen mit Ermäßigung: 2,50 Euro).

