BBV-Geschäftsführer Reinhard Lampoltshammer ist jetzt ein "Austragler"

Eva und Reinhard Lampoltshammer (Bildmitte) wurden verabschiedet und beschenkt von (von links) Traunsteins BBV-Kreisobmann Sebastian Siglreithmayer und Maria Krammer (Kreisbäuerin im Berchtesgadener Land) sowie (von rechts) Georg Baumgartner (BBV-Kreisobmann im Berchtesgadener Land) und Irina Esterbauer (Kreisbäuerin Traunstein). − Foto: Bauernverband Traunstein Eva und Reinhard Lampoltshammer (Bildmitte) wurden verabschiedet und beschenkt von (von links) Traunsteins BBV-Kreisobmann Sebastian Siglreithmayer und Maria Krammer (Kreisbäuerin im Berchtesgadener Land) sowie (von rechts) Georg Baumgartner (BBV-Kreisobmann im Berchtesgadener Land) und Irina Esterbauer (Kreisbäuerin Traunstein). − Foto: Bauernverband Traunstein



Es war der Abschied, den sich Reinhard Lampoltshammer nach seiner langjährigen Tätigkeit als Geschäftsführer des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) im Landkreis Traunstein verdient hatte: Über 200 Gäste feierten gemeinsam mit ihm sein "Austrags-Fest" im voll besetzten Saal im Gasthaus "Michlwirt" in Palling.

Direktor Walther Pittroff blickte auf den Werdegang von Lampoltshammer zurück: Im Mai 1981 begann er seine Tätigkeit beim BBV in Traunstein, wechselte zwischendurch als Steuerfachberater zum BBV-Beratungsdienst, ehe er ab Februar 2002 Nachfolger des damaligen Geschäftsführers Siegmund Gehmacher wurde. Pittroff beschrieb Lampoltshammer als "Mensch mit einem guten Gespür für andere", was ihn gerade in den schwierigen Phasen seiner über 15-jährigen Geschäftsführer-Tätigkeit immer wieder als "Brückenbauer" auszeichnete.

Er würdigte wie viele weitere Redner Lampoltshammers äußerst guten Kontakt zum Ehrenamt, seine kollegiale und hilfsbereite Art und vor allem seinen Humor. Mit Matthäus Michlbauer sei der richtige Nachfolger gefunden, der die wertvolle Arbeit von Lampoltshammer weiterführen werde. − red

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Freitag-Ausgabe, 20. April 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.