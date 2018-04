"Schneewittchen" noch vier Mal auf der Bühne

"Schneewittchen" zeigt das Kinder- und Jugendtheater "Einfach mia" noch je zwei Mal in Traunstein und Sondermoning. − Foto: Ortner "Schneewittchen" zeigt das Kinder- und Jugendtheater "Einfach mia" noch je zwei Mal in Traunstein und Sondermoning. − Foto: Ortner



"Schneewittchen" gehört zu den Klassikern unter den Märchenerzählungen. Generationen hat die Geschichte der bösen Königin bewegt, die aus Eifersucht und Neid auf die schöne Stieftochter vor keiner bösen Tat zurückschreckt, um die Schönheit ein für alle Mal aus dem Palast und dem ganzen Land zu entfernen.

Das Kinder- und Jugendtheater "Einfach mia" hat die Geschichte unter der feinfühligen Regie von Gabi Trattler auf zeitgemäße, humorvolle und spannende Weise umgesetzt. So fieberten und feierten Groß und Klein bei der Premiere in der Kulturfabrik "Nuts" in Traunstein ausgiebig mit Schneewittchen (Veronika Krätschmer) mit, bis eines Tages überraschend Prinz Georg von Nordland (Simon Ehinger) auftauchte und alles gut wurde.

Schneewittchen ist nochmal zu sehen an den Sonntagen, 22. und 29. April, jeweils um 15 Uhr im "Nuts" sowie in Sondermoning im "Gasthof Zenz" am Freitag, 4. Mai , um 17 Uhr und Sonntag, 6. Mai, um 15 Uhr. − om