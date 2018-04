Neuer Rettungshubschrauber "Christoph 14" kommt

Der Rettungshubschrauber "Christoph 14" vom Typ Eurocopter EC 135 wird im Herbst durch einen Airbus H 135 i ersetzt. − Fotos: BRK/Kretzmer Der Rettungshubschrauber "Christoph 14" vom Typ Eurocopter EC 135 wird im Herbst durch einen Airbus H 135 i ersetzt. − Fotos: BRK/Kretzmer



Der Name "Christoph 14" bleibt. Statt des jetzigen, vom Bundesinnenministerium gestellten Rettungshubschraubers vom Typ Eurocopter EC 135 am Klinikum Traunstein wird jedoch ab dem vierten Quartal 2018 ein neuer vom Typ Airbus H 135 in die Lüfte steigen, um Menschen in Not im südostbayerischen Raum und im österreichischen Grenzgebiet Hilfe zu leisten. Das berichtete der Ärztliche Leiter Rettungsdienst, Joaquin Kersting, am Donnerstag (19. April 2018) im Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Traunstein unter Vorsitz von Traunsteins Landrat Siegfried Walch.

Der "neue" Christoph 14, wie bisher mit Piloten der Fliegerstaffel Süd der Bundespolizei am Steuerknüppel und geschultem Rettungspersonal an Bord, verfüge über eine höhere Leistung. Statt mit einer Winde sei er mit einem Rettungstau ausgerüstet, erläuterte Kersting.

Er informierte auch ausführlich zur Einsatzstatistik und -qualität im Rettungswesen. Alle Rettungswachen hätten sehr gute bis gute Ausrückintervalle aufweisen können. In der ILS, seit zehn Jahren zentrale Schaltstelle im Rettungswesen, wurden im vergangenen Jahr 87602 Einsätze koordiniert. − kd

