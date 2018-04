Neuer Steg versüßt die Badesaison

Der Steg ist jetzt breiter und mit neuen Pfeilern und Belag ausgestattet. Der Steg ist jetzt breiter und mit neuen Pfeilern und Belag ausgestattet.



Die Badesaison hat zwar noch nicht begonnen, dennoch ist im Strandbad gerade jede Menge los. Die Gemeinde macht das Bad fit für die kommende Saison, Kioskbetreiber Wolfgang Schön steht in den Startlöchern und auch die Wasserwacht bereitet sich vor.

Die erste Neuerung ist ein neuer Steg. Genau genommen wurden der Belag und die Träger erneuert. "Der alte Steg ist in die Jahre gekommen", sagt Bürgermeister Josef Huber. Außerdem hege die Gemeinde schon seit längerem den Wunsch, hier nachzubessern, denn ein neuer Steg vermindere das Verletzungsrisiko enorm. Dieses Jahr habe es geklappt, die finanziellen Mittel – die Renovierung kostet 20000 Euro, in den Haushalt einzustellen. Bis 1. Mai soll die Baumaßnahme abgeschlossen sein, aber bereits jetzt strahlt der neue Belag schon vom Eingangstor aus den Besuchern entgegen.

Initiiert hatte diese Arbeit die Wasserwacht. "Wir haben schon länger moniert, dass etwas gemacht werden muss", sagt Vorsitzender Hans Donaubauer. Schließlich seien die Pfosten vom Eis beschädigt und auch einige Bretter morsch gewesen. "Der neue Steg ist sicher eine Bereicherung für die Badegäste, weil er ein bisschen breiter ist. Jetzt kann man sich gut darauf legen."

Auch die Wasserwacht ist schon bereit. "Aber eigentlich sind wir das ganze Jahr über im Einsatz", sagt Donaubauer. Groß etwas vorbereiten müssen sie nicht mehr, bevor der Dienst am See am Montag, 7. Mai, wieder startet. Von da ab sind die Wasserwachtler bis etwa Mitte September jeden Tag von 9 bis 18 Uhr am See und leisten Erste Hilfe, wenn nötig.

