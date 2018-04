Votum für Bücherei-Neubau in Traunreut an Eichendorffstraße

Im Januar 2013 wurde der ehemalige Getränkemarkt Winkler zwischen k1 und Eichendorffstraße abgerissen, später dann auch das damalige Restaurant "Marcello" (im Hintergrund) daneben. Nun soll auf diesem Gelände doch eine Stadtbücherei für Traunreut plus Wohnungen in den bis zu vier Obergeschossen gebaut werden. − Foto: hr Im Januar 2013 wurde der ehemalige Getränkemarkt Winkler zwischen k1 und Eichendorffstraße abgerissen, später dann auch das damalige Restaurant "Marcello" (im Hintergrund) daneben. Nun soll auf diesem Gelände doch eine Stadtbücherei für Traunreut plus Wohnungen in den bis zu vier Obergeschossen gebaut werden. − Foto: hr



Der Hauptausschuss hat am Donnerstagnachmittag entschieden, dass eine neue Stadtbücherei an der Eichendorffstraße im Stadtzentrum von Traunreut (Lkr. Traunstein)gebaut werden soll. Es wäre dort ein Neubau mit bis zu fünf Vollgeschossen möglich. In den oberen drei bis vier Etagen sollen nach dem Willen der Ausschussmehrheit dann Wohnungen geschaffen werden.

Gebaut werden soll das Gesamtgebäude von einem Investor. Noch nicht entschieden wurde darüber, ob die Stadt dann die Räume für die Bücherei kauft oder mietet. Letztlich steht der Beschluss auch noch unter dem Vorbehalt, dass der Stadtrat kommenden Donnerstag darüber noch zu entscheiden hat.

Wie mehrfach berichtet, war ein Bücherei-Neubau auf dem jetzt wieder favorisierten Grundstück "Marcello/Winkler" an der Eichendorffstarße durch die Stadt durch einen Bürgerentscheid im Oktober 2013 abgelehnt worden. Damals sprach sich die Mehrheit für eine Anmietung von Büchereiräumen aus. Im Juli 2017 war aber das Trauna-Center als letzte Mietoption für die Stadtbücherei im Stadtrat gescheitert. Würde nun ein Investor das Gesamtgebäude bauen und die Stadt die Räume für die Bücherei anmieten, wäre dies kein Verstoß gegen die Entscheidung der Bürger. Allerdings ist die Bindungsfrist des Bürgerentscheids auch längst abgelaufen.

