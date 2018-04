Freizeitpass-Preise: Strahlende Gesichter im Landratsamt

Elf Kinder aus dem Landkreis Traunstein haben diese Woche vom Jugendamtsleiter Franz Feil und seinem Team tolle Geschenke erhalten. Sie hatten beim Gewinnspiel im Freizeitpass das richtige Lösungswort "Dialekt" eingeschickt und wurden von der Glücksfee gezogen.

Alle, die noch nicht mitgemacht haben, können im Freizeitpass 2018 ihr Glück probieren. Dieser ist ab sofort für drei Euro in allen Rathäusern im Landkreis, im Landratsamt sowie in der Geschäftsstelle des Kreisjugendrings in Schützing erhältlich. Der Freizeitpass enthält aber viel mehr als nur ein Preisrätsel: "Wir möchten vorrangig Anregungen für eine gemeinsame, interessante und vor allem auch finanziell überschaubare Freizeitgestaltung geben. Gleichzeitig wollen wir die vielfältigen und attraktiven Natur-, Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen, besonders in unserer Region, vorstellen", so Feil. "Um den Aspekt Familie in den Vordergrund zu stellen, bemühen wir uns immer, für Eltern oder begleitende Erwachsene auch Vergünstigungen zu bekommen. Dies ist uns vielfach gelungen." Dieses Jahr stecken im Freizeitpass 130 Gutscheine und 14 neue Angebote. − red/Foto: Landratsamt