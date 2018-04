Girls’ und Boys‘ Day: Raus aus den Rollenklischees

Am Girls‘ Day können sich Mädchen über Ausbildungsberufe in den Bereichen Technik, Handwerk, IT oder Naturwissenschaften informieren. Am Girls‘ Day können sich Mädchen über Ausbildungsberufe in den Bereichen Technik, Handwerk, IT oder Naturwissenschaften informieren.



Am Girls‘ Day informieren sich Mädchen über Ausbildungsberufe in den Bereichen Technik, Handwerk, IT oder Naturwissenschaften, die sonst eher zu den Wunschberufen der Buben gehören. Umgekehrt interessieren sich Buben am Boys‘ Day für die sozialen Berufsfelder, für Pflege oder Gesundheitsberufe. Unternehmen aus der Region, auch grenzüberschreitend, bieten am Donnerstag, 26. April, allen Mädchen und Buben die Chance, in Berufe hinein zu schnuppern, die bislang eben nicht zur geschlechtertypischen Wunschliste gehörten.

Es gibt genügend Unternehmen, die Einblick in ihren Betrieb geben wollen, und es gibt auch noch genügend Plätze. Im Internet unter www.girlsday.info finden Mädchen die Angebote, unter www.boys-day.de werden die Buben fündig; Info auch unter Tel. 0861/703596. − red