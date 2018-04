Wirtschaftsförderung startet Funkloch-Challenge

Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Traunstein startet eine Initiative für eine bessere Mobilfunkversorgung in der Region. Unter dem Motto "Wieder kein Empfang? Mach was dagegen!" werden alle Schüler an den weiterführenden Schulen im Landkreis dazu aufgerufen, in ihrer Freizeit Funklöcher und Übertragungsprobleme per App zu melden. Für ihre Teilnahme an der Funkloch-Challenge winken den Schülern und der Schule mit den meisten Meldungen hochkarätige Preise.

Auch alle interessierten Bürger können sich am Wettbewerb beteiligen. Unter allen Teilnehmern wird ein iPad verlost. Da die Meldung der Funklöcher den Datenschutzbestimmungen entspricht, ist für die Teilnahme an der Verlosung nicht nur die Meldung eines Funklochs über die App Kyago der Zafaco GmbH in Ismaning notwendig, sondern auch das Ausfüllen einer Teilnahmekarte. Diese liegt in den Gemeinden aus und ist dort oder im Eingangsbereich des Landratsamtes in Losboxen einzuwerfen. − red Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Wochenend-Ausgabe, 21./22. April 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau. Nähere Informationen zur Teilnahme an der Funkloch-Challenge gibt es auf der Internetseite der Wirtschaftsregion Chiemgau unter www.wirtschaftsregion-chiemgau.de.